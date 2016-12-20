Президент Боки подтвердил уход Тевеса

Управляющий «Бока Жуниорс» Д. Ангеличи сообщил об очень высокой возможности того, что нападающий К. Тевес покинет клуб.



Аргентинцу предложена колоссальная заработная плата со стороны одного из китайских клубов. По некоторым данным, «Шанхай СИПГ» предлагает Карлитосу двухлетнее трудовое соглашение с заработным окладом в размере 40 000 000 евро в год.



"Я очень хочу, чтобы он продолжил играть в «Боке», но вы сами видите, какие невероятные предложения поступают из Азии. Поэтому он вряд ли останется играть здесь", — говорит Ангеличи.



"Несмотря на то, что у меня очень хорошие отношения с Тевесом, я предполагаю, что ему будет сложно отказать китайцам", — отмечает президент «Боки».