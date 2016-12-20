Ливерпуль вступил в гонку за Дракслером

Мерсисайдцы анализируют вариант подписания хавбека «Вольфсбурга» Ю. Дракслера. По данным издания The Times, «Ливерпуль» намерен выплатить за 23-летнего немца около 30 000 000 фунтов.



До этого в намерениях приобрести Дракслера пресса подозревала «ПСЖ» и «Арсенал» (Лондон). В свою очередь, спортдир немецких Волков К. Аллофс сообщил, что клуб готов распрощаться с Юлианом, если поступит выгодное предложение.



В сезоне 2016/2017 на счету Дракслера 13 проведённых встреч в высшем дивизионе Германии, а также один матч в Кубке страны.



Пару дней тому назад сообщалось, что сам Дракслер склонен к тому, чтобы принять предложение действующего французского чемпиона.