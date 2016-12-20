Руководство ПСЖ планирует пригласить Венгера
Управление «Пари Сен-Жермен» не впечатлено игрой клуба под началом испанского наставника У. Эмери. Поэтому, как извещает издание The Sun, французы желают договориться с наставником «Арсенала» (Лондон) А. Венгером.
Отметим, что Эмери работает в Париже с минувшего лета. На текущем этапе времени его коллектив расположился на третьей строчке в первенстве Лиги 1, имея в своём активе 39 зачётных пунктов. Парижский клуб отстал от лидера чемпионата «Ниццы» на пять очков, а от идущего вторым «Монако» – на два пункта.
Что касается выступлений в Лиге Чемпионов 2016/2017, то «ПСЖ» из своей группы вышел со второго места, и теперь команде придётся встретиться в плей-офф с «Барселоной».
Перед тем как оказаться в «Арсенале», Венгер работал со следующими французскими клубами: «Монако», «Канн», «Нанси».
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