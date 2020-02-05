Бавария - Хоффенхайм смотреть онлайн 05.02.2020
Футбол | Кубок Германии 2019/20 | 1/8 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бавария - Хоффенхайм
Начало 5 февраля 2020г в 22:45 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Бавария - Хоффенхайм
Начало 5 февраля 2020г в 22:45 мск
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