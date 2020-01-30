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Четверг 30 января

21:00  cleag Барселона - Леганес 22:55  cleag Ницца - Лион 23:00  cleag Мирандес - Севилья
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Барселона - Леганес смотреть онлайн 30.01.2020

 
 
Футбол | Испания Кубок Короля 2019/20 | 1/8 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Барселона - Леганес
Начало 30 января 2020г в 21:00 мск 
БарселонаЛеганес

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