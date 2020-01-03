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Пятница 03 января

21:00  cleag Вальядолид - Леганес 23:00  cleag Севилья - Атлетик
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Вальядолид - Леганес смотреть онлайн 03.01.2020

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 19-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Вальядолид - Леганес
Начало 3 января 2020г в 21:00 мск 
ВальядолидЛеганес

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