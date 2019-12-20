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Хоффенхайм – Боруссия Д смотреть онлайн 20.12.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 17-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хоффенхайм – Боруссия Д
Начало 20 декабря 2019г в 22:30 мск
ХоффенхаймБоруссия Д

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