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15:00  cleag Ворскла - Карпаты 17:00  cleag Вулверхэмптон - Тоттенхэм 19:30  cleag Арсенал - Манчестер Сити 23:00  cleag Валенсия - Реал Мадрид
16:00  cleag Сельта - Мальорка 17:00  cleag Манчестер Юнайтед - Эвертон 20:00  cleag Рома - СПАЛ 23:00  cleag Сент-Этьен - ПСЖ
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Валенсия - Реал Мадрид смотреть онлайн 15.12.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 17-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Валенсия - Реал Мадрид
Начало 15 декабря 2019г в 23:00 мск 
Валенсия Реал Мадрид

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