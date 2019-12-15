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Суббота 14 декабря

13:30  cleag Биатлон 17:30  cleag Бавария - Вердер 18:00  cleag Шеффилд - Астон Вилла 20:30  cleag Атлетик - Эйбар
15:00  cleag Львов - Колос 17:30  cleag Майнц - Боруссия Д 18:00  cleag Бернли - Ньюкасл 20:30  cleag Саутгемптон - Вест Хэм
15:00  cleag Гранада - Леванте 18:00  cleag Заря - Шахтер 19:30  cleag Метц - Марсель 22:00  cleag Анже - Монако
15:30  cleag Ливерпуль - Уотфорд 18:00  cleag Реал Сосьедад - Барселона 20:30  cleag Наполи - Парма 22:45  cleag Дженоа - Сампдория
16:55  cleag Биатлон 18:00  cleag Челси - Борнмут 20:30  cleag Фортуна - Лейпциг 23:00  cleag Атлетико - Осасуна
17:00  cleag Брешия - Лечче 18:00  cleag Лестер - Норвич 20:30  cleag Олимпик - Мариуполь
Воскресенье 15 декабря

13:30  cleag Биатлон
15:00  cleag Хетафе - Вальядолид 16:20  cleag Биатлон 17:30  cleag Вольфсбург - Боруссия М 20:00  cleag Шальке - Айнтрахт
14:30  cleag Верона - Торино 17:00  cleag Ювентус - Удинезе 18:00  cleag Эспаньол - Бетис 20:30  cleag Севилья - Вильярреал
15:00  cleag Десна - Динамо Киев 17:00  cleag Милан - Сассуоло 18:00  cleag Днепр-1 - Александрия 22:45  cleag Фиорентина - Интер
15:00  cleag Ворскла - Карпаты 17:00  cleag Вулверхэмптон - Тоттенхэм 19:30  cleag Арсенал - Манчестер Сити 23:00  cleag Валенсия - Реал Мадрид
16:00  cleag Сельта - Мальорка 17:00  cleag Манчестер Юнайтед - Эвертон 20:00  cleag Рома - СПАЛ 23:00  cleag Сент-Этьен - ПСЖ
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Севилья - Вильярреал смотреть онлайн 15.12.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 17-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Севилья - Вильярреал
Начало 15 декабря 2019г в 20:30 мск 
Севилья Вильярреал

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