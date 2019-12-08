Вердер - Падерборн смотреть онлайн 08.12.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 14-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Вердер - Падерборн
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Вердер - Падерборн
Начало 8 декабря 2019г в 20:00 мск
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