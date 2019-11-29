Шальке - Унион смотреть онлайн 29.11.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 13-й турНачало 29 ноября 2019г в 22:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Унион
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Унион
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