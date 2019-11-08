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Кельн – Хоффенхайм смотреть онлайн 08.11.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 11-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Кельн – Хоффенхайм
Начало 8 ноября 2019г в 22:30 мск 
КельнХоффенхайм

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