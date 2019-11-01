Хоффенхайм - Падерборн смотреть онлайн 01.11.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 10-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хоффенхайм - Падерборн
Начало 1 ноября 2019г в 22:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Хоффенхайм - Падерборн
Начало 1 ноября 2019г в 22:30 мск
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