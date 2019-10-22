Шахтёр - Динамо З смотреть онлайн 22.10.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | 3-тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтёр - Динамо З
Начало 22 октября 2019г в 19:55 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтёр - Динамо З
Начало 22 октября 2019г в 19:55 мск
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