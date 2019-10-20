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Хоффенхайм - Шальке смотреть онлайн 20.10.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 8-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Хоффенхайм - Шальке
Начало 20 октября 2019г в 19:00 мск 
ХоффенхаймШальке

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