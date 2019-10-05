Шальке - Кельн смотреть онлайн 05.10.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 7-й турНачало 5 октября 2019г в 19:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Кельн
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Кельн
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