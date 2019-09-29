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Суббота 28 сентября

14:00  cleag Крылья Советов - Тамбов 17:00  cleag Хетафе - Барселона 17:00  cleag Кристал Пэлас - Норвич 19:30  cleag Гранада - Леганес
14:00  cleag Атлетик - Валенсия 17:00  cleag Карпаты - Колос 17:00  cleag Борнмут - Вест Хэм 19:30  cleag Боруссия Д - Вердер
14:30  cleag Шеффилд - Ливерпуль 17:00  cleag Челси - Брайтон 18:30  cleag Бордо - ПСЖ 19:30  cleag Эвертон - Манчестер Сити
16:00  cleag Ювентус - СПАЛ 17:00  cleag Тоттенхэм - Саутгемптон 19:00  cleag Сампдория - Интер 21:00  cleag Монако - Брест
16:30  cleag Ростов - Динамо 17:00  cleag Вулверхэмптон - Уотфорд 19:00  cleag Локомотив - Зенит 21:45  cleag Сассуоло - Аталанта
16:30  cleag Падерборн - Бавария 17:00  cleag Астон Вилла - Бернли 19:30  cleag Александрия - Львов 22:00  cleag Атлетико - Реал Мадрид
Воскресенье 29 сентября

11:30  cleag Урал - ЦСКА
13:00  cleag Эспаньол - Вальядолид 16:00  cleag Удинезе - Болонья 17:00  cleag Динамо Киев - Днепр-1 19:30  cleag Олимпик - Заря
13:30  cleag Наполи - Брешия 16:00  cleag Лечче - Рома 18:30  cleag Лестер - Ньюкасл 19:30  cleag Леванте - Осасуна
14:00  cleag Рубин - Уфа 16:30  cleag Спартак - Оренбург 19:00  cleag Кельн - Герта 21:45  cleag Милан - Фиорентина
14:00  cleag Мариуполь - Десна 16:30  cleag Фортуна - Фрайбург 19:00  cleag Краснодар - Арсенал 22:00  cleag Марсель - Ренн
15:00  cleag Эйбар - Сельта 17:00  cleag Алавес - Мальорка 19:00  cleag Кальяри - Верона 22:00  cleag Севилья - Реал Сосьедад
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Марсель - Ренн смотреть онлайн 29.09.2019

 
 
Футбол | Французская лига 1 2019/20 | 8-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Марсель - Ренн
Начало 29 сентября 2019г в 22:00 мск 
МарсельРенн

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