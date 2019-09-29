  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 28 сентября

14:00  cleag Крылья Советов - Тамбов 17:00  cleag Хетафе - Барселона 17:00  cleag Кристал Пэлас - Норвич 19:30  cleag Гранада - Леганес
14:00  cleag Атлетик - Валенсия 17:00  cleag Карпаты - Колос 17:00  cleag Борнмут - Вест Хэм 19:30  cleag Боруссия Д - Вердер
14:30  cleag Шеффилд - Ливерпуль 17:00  cleag Челси - Брайтон 18:30  cleag Бордо - ПСЖ 19:30  cleag Эвертон - Манчестер Сити
16:00  cleag Ювентус - СПАЛ 17:00  cleag Тоттенхэм - Саутгемптон 19:00  cleag Сампдория - Интер 21:00  cleag Монако - Брест
16:30  cleag Ростов - Динамо 17:00  cleag Вулверхэмптон - Уотфорд 19:00  cleag Локомотив - Зенит 21:45  cleag Сассуоло - Аталанта
16:30  cleag Падерборн - Бавария 17:00  cleag Астон Вилла - Бернли 19:30  cleag Александрия - Львов 22:00  cleag Атлетико - Реал Мадрид
Воскресенье 29 сентября

11:30  cleag Урал - ЦСКА
13:00  cleag Эспаньол - Вальядолид 16:00  cleag Удинезе - Болонья 17:00  cleag Динамо Киев - Днепр-1 19:30  cleag Олимпик - Заря
13:30  cleag Наполи - Брешия 16:00  cleag Лечче - Рома 18:30  cleag Лестер - Ньюкасл 19:30  cleag Леванте - Осасуна
14:00  cleag Рубин - Уфа 16:30  cleag Спартак - Оренбург 19:00  cleag Кельн - Герта 21:45  cleag Милан - Фиорентина
14:00  cleag Мариуполь - Десна 16:30  cleag Фортуна - Фрайбург 19:00  cleag Краснодар - Арсенал 22:00  cleag Марсель - Ренн
15:00  cleag Эйбар - Сельта 17:00  cleag Алавес - Мальорка 19:00  cleag Кальяри - Верона 22:00  cleag Севилья - Реал Сосьедад
Свернуть список трансляций

Кальяри - Верона смотреть онлайн 29.09.2019

 
 
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 6-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Кальяри - Верона
Начало 29 сентября 2019г в 19:00 мск 
КальяриВерона

Нравится
Похожие новости:
  • Верона – Удинезе смотреть онлайн 24.09.2019
    Верона – Удинезе смотреть онлайн 24.09.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 5-й тур
    Смотреть онлайн прямую...
  • Ювентус - Верона смотреть онлайн 21.09.2019
    Ювентус - Верона смотреть онлайн 21.09.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 4-й тур
    Смотреть онлайн прямую...
  • Кальяри - Дженоа смотреть онлайн 20.09.2019
    Кальяри - Дженоа смотреть онлайн 20.09.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 4-й тур
    Смотреть онлайн прямую...
  • Верона - Кальяри обзор матча (04.10.2014)
    Верона - Кальяри обзор матча (04.10.2014)
    04 октября 2014 | Чемпионат Италии 2014/15...
  • Верона - Кальяри смотреть онлайн прямая видео трансляция
    Верона - Кальяри смотреть онлайн прямая видео трансляция
    Футбол | Итальянская Серия А 2014/15 | 05-й тур 
    Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close