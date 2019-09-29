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Суббота 28 сентября

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16:30  cleag Падерборн - Бавария 17:00  cleag Астон Вилла - Бернли 19:30  cleag Александрия - Львов 22:00  cleag Атлетико - Реал Мадрид
Воскресенье 29 сентября

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13:00  cleag Эспаньол - Вальядолид 16:00  cleag Удинезе - Болонья 17:00  cleag Динамо Киев - Днепр-1 19:30  cleag Олимпик - Заря
13:30  cleag Наполи - Брешия 16:00  cleag Лечче - Рома 18:30  cleag Лестер - Ньюкасл 19:30  cleag Леванте - Осасуна
14:00  cleag Рубин - Уфа 16:30  cleag Спартак - Оренбург 19:00  cleag Кельн - Герта 21:45  cleag Милан - Фиорентина
14:00  cleag Мариуполь - Десна 16:30  cleag Фортуна - Фрайбург 19:00  cleag Краснодар - Арсенал 22:00  cleag Марсель - Ренн
15:00  cleag Эйбар - Сельта 17:00  cleag Алавес - Мальорка 19:00  cleag Кальяри - Верона 22:00  cleag Севилья - Реал Сосьедад
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Краснодар - Арсенал смотреть онлайн 29.09.2019

 
 
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 11-й тур
Смотреть прямую трансляцию матча Краснодар - Арсенал
Начало 29 сентября 2019г в 19:00 мск 
КраснодарАрсенал Тула

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