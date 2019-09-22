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16:00  cleag Удинезе - Брешия 17:00  cleag Бернли - Норвич 19:00  cleag Тамбов - Ростов 21:45  cleag Милан - Интер
16:30  cleag Бавария - Кельн 17:00  cleag Эвертон - Шеффилд 19:30  cleag Ньюкасл - Брайтон 22:00  cleag Гранада - Барселона
Воскресенье 22 сентября

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13:00  cleag Хетафе - Мальорка 16:00  cleag Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 18:30  cleag Челси - Ливерпуль 19:30  cleag Колос - Александрия
13:30  cleag Сассуоло - СПАЛ 16:00  cleag Болонья - Рома 18:30  cleag Арсенал - Астон Вилла 21:45  cleag Лацио - Парма
14:00  cleag Десна - Шахтер 16:30  cleag Боруссия М - Фортуна 19:00  cleag Айнтрахт - Боруссия Д 22:00  cleag Севилья - Реал Мадрид
14:00  cleag Динамо - Сочи 16:30  cleag Арсенал - Урал 19:00  cleag ЦСКА - Краснодар 22:00  cleag Лион - ПСЖ
15:00  cleag Эспаньол - Реал Сосьедад 17:00  cleag Валенсия - Леганес 19:00  cleag Аталанта - Фиорентина
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Айнтрахт - Боруссия Д смотреть онлайн 22.09.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 5-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Айнтрахт - Боруссия Д
Начало 22 сентября 2019г в 19:00 мск 
Айнтрахт Бавария

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