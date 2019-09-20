Шальке - Майнц смотреть онлайн 20.09.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 5-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Майнц
Начало 20 сентября 2019г в 21:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шальке - Майнц
Начало 20 сентября 2019г в 21:30 мск
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