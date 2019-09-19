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Базель - Краснодар смотреть онлайн 19.09.2019

 
 
Футбол | Лига Европы 2019/20 | 1-тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Базель - Краснодар
Начало 19 сентября 2019г в 19:55 мск 
БазельКраснодар

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