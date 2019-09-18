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Шахтёр - Манчестер Сити смотреть онлайн 18.09.2019

 
 
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | 1-тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтёр - Манчестер Сити
Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск 
ШахтерМанчестер Сити

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