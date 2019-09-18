Шахтёр - Манчестер Сити смотреть онлайн 18.09.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | 1-тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтёр - Манчестер Сити
Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтёр - Манчестер Сити
Начало 18 сентября 2019г в 22:00 мск
Похожие новости:
Львов – Шахтёр обзор матча (18.08.2019)
Львов – Шахтёр 18 августа 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 4-й тур...
Львов – Шахтёр 18 августа 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 4-й тур...
Львов – Шахтёр смотреть онлайн 18.08.2019
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 4-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 4-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Шахтёр – Ингулец обзор матча (15.05.2019)
Шахтёр – Ингулец 15 мая 2019 | Футбол | Кубок Украины 2018/19 | Финал...
Шахтёр – Ингулец 15 мая 2019 | Футбол | Кубок Украины 2018/19 | Финал...
Арсенал - Шахтёр обзор матча (22.08.2015)
Арсенал - Шахтёр 22 августа 2015 | Кубок Украины 2015/2016 ...
Арсенал - Шахтёр 22 августа 2015 | Кубок Украины 2015/2016 ...
Николаев - Шахтёр обзор матча (30.10.2013)
30 октября 2013 | Кубок Украины 2013/14 | 1/8 финала...
30 октября 2013 | Кубок Украины 2013/14 | 1/8 финала...