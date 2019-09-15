Падерборн – Шальке смотреть онлайн 15.09.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 4-й турНачало 15 сентября 2019г в 19:00 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Падерборн – Шальке
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Падерборн – Шальке
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