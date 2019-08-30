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Севилья – Сельта смотреть онлайн 30.08.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 3-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Севилья – Сельта
Начало 30 августа 2019г в 21:00 мск 
Севилья Сельта

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