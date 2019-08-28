Брюгге - ЛАСК смотреть онлайн 28.08.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | Квалификация Ответный матч
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Брюгге - ЛАСК
Начало 28 августа 2019г в 22:00 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Брюгге - ЛАСК
Начало 28 августа 2019г в 22:00 мск
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