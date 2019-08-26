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Понедельник 26 августа

18:00  cleag Урал – Сочи 19:00  cleag Днепр-1 – Львов 21:45  cleag Интер – Лечче
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Днепр-1 – Львов смотреть онлайн 26.08.2019

 
 
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Днепр-1 – Львов
Начало 26 августа 2019г в 19:00 мск 
Днепр-1Львов

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