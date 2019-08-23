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Кельн - Боруссия Д смотреть онлайн 23.08.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 2-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Кельн - Боруссия Д
Начало 23 августа 2019г в 21:30 мск 
КельнБоруссия Д

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