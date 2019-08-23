Кельн - Боруссия Д смотреть онлайн 23.08.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 2-й турНачало 23 августа 2019г в 21:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Кельн - Боруссия Д
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Кельн - Боруссия Д
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