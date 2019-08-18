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14:00  cleag Ворскла - Днепр-1 17:00  cleag Брайтон - Вест Хэм 18:00  cleag Сельта - Реал Мадрид 20:00  cleag Валенсия - Реал Сосьедад
14:30  cleag Арсенал - Бернли 17:00  cleag Эвертон - Уотфорд 18:30  cleag Нант - Марсель 21:00  cleag Метц - Монако
16:30  cleag Боруссия Д - Аугсбург 17:00  cleag Норвич - Ньюкасл 19:00  cleag Зенит - Ахмат 22:00  cleag Леганес - Осасуна
16:30  cleag Тамбов - Краснодар 17:00  cleag Астон Вилла - Борнмут 19:30  cleag Манчестер Сити - Тоттенхэм 22:00  cleag Вильярреал - Гранада
Воскресенье 18 августа

14:00  cleag Рубин – Арсенал 17:00  cleag Олимпик – Карпаты 19:00  cleag Унион – Лейпциг 22:00  cleag Ренн – ПСЖ
16:00  cleag Шеффилд – Кристал Пэлас 18:00  cleag Алавес – Леванте 19:30  cleag Львов – Шахтёр 22:00  cleag Бетис – Вальядолид
16:30  cleag Уфа – Ростов 18:30  cleag Челси – Лестер 19:30  cleag Заря – Александрия 23:00  cleag Атлетико – Хетафе
16:30  cleag Айнтрахт – Хоффенхайм 19:00  cleag Динамо – Локомотив 20:00  cleag Эспаньол – Севилья
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Алавес – Леванте смотреть онлайн 18.08.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 1-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Алавес – Леванте
Начало 18 августа 2019г в 18:00 мск 
АлавесЛеванте

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