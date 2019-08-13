Селтик - Клуж смотреть онлайн 13.08.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | КвалификацияНачало 13 августа 2019г в 21:45 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Селтик - Клуж
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Селтик - Клуж
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