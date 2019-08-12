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Понедельник 12 августа

20:00  cleag Ростов - Крылья Советов 21:45  cleag Энерги Котбус - Бавария
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Энерги Котбус - Бавария смотреть онлайн 12.08.2019

 
 
Футбол | Кубок Германии DFB 2019 | 1/32 финала
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Энерги Котбус - Бавария
Начало 12 августа 2019г в 21:45 мск 
Энерги КотбусБавария

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