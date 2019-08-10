Краснодар - Рубин смотреть онлайн 10.08.2019
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур
Смотреть прямую трансляцию матча Краснодар - РубинНачало 10 августа 2019г в 19:00 мск
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