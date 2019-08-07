Краснодар - Порту смотреть онлайн 07.08.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | КвалификацияНачало 7 августа 2019г в 20:00 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Краснодар - Порту
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Краснодар - Порту
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