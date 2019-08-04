Шахтер - Карпаты смотреть онлайн 04.08.2019
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 2-й турНачало 4 августа 2019г в 19:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтер - Карпаты
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шахтер - Карпаты
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