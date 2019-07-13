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Пятница 12 июля

20:00  cleag Арсенал - Динамо
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Спартак - Сочи смотреть онлайн 13.07.2019

 
 
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 1-й тур
Смотреть прямую трансляцию матча Спартак - Сочи
Начал 13 июля 2019г в 19:00 мск 
Спартак МоскваСочи

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