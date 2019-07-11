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Четверг 11 июля

18:30  cleag АПОЭЛ - Шахтер 21:30  cleag Транмер - Ливерпуль
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АПОЭЛ - Шахтер смотреть онлайн 11.07.2019

 
 
Футбол | Товарищеский матч 2019 
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча АПОЭЛ - Шахтер
Начал 11 июля 2019г в 18:30 мск 
АПОЭЛШахтер

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