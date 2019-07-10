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Среда 10 июля

18:30  cleag Партизани - Карабах 20:00  cleag БАТЭ - Пяст 20:00  cleag Шериф - Сабуртало
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Шериф - Сабуртало смотреть онлайн 10.07.2019

 
 
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | Квалификация 
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шериф - Сабуртало
Начал 10 июля 2019г в 20:00 мск 
ШерифСабуртало

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