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Воскресенье 30 июня

12:00  cleag Шахтер - ЦСКА 14:00  cleag Краснодар - Ростов 19:00  cleag Спартак - ЦСКА
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Шахтер - ЦСКА София смотреть онлайн 30.06.2019

 
 
Футбол | Товарищеский матч 2019 
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шахтер - ЦСКА София
Начал 30 июня 2019г в 12:00 мск 
Шахтер ЦСКА София

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