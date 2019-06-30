Шахтер - ЦСКА София смотреть онлайн 30.06.2019
Футбол | Товарищеский матч 2019
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Шахтер - ЦСКА София
Начал 30 июня 2019г в 12:00 мск
Начал 30 июня 2019г в 12:00 мск
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