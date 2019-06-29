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Суббота 29 июня

02:00  cleag Колумбия - Чили 22:00  cleag Уругвай - Перу
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Колумбия - Чили смотреть онлайн 29.06.2019

 
 
Футбол | Кубок Америки 2019 | Copa America 2019 | 1/4 финала
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Колумбия - Чили
Начало 29 июня 2019г в 02:00 мск 
КолумбияЧили

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