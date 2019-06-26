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Среда 26 июня

02:00  cleag Лудогорец - Шахтер 02:00  cleag Ростов - Спартак
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Ростов - Спартак М смотреть онлайн 26.06.2019

 
 
Футбол | Товарищеский турнир Кубок Париматч 
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Ростов - Спартак М
Начал 26 июня 2019г в 19:00 мск 
РостовСпартак М

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