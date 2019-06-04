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Вторник 04 июня

19:00  cleag Черноморец - Колос 19:00  cleag Карпаты - Волынь
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Черноморец - Колос смотреть онлайн 04.06.2019

 
 
Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | Плей-офф за право играть в Высшей лиге
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Черноморец - Колос
Начало 4 июня 2019г в 19:00 мск 
ЧерноморецКолос

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