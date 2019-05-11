Байер - Шальке смотреть онлайн 11.05.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 33-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Байер - Шальке
Начало 11 мая 2019г в 16:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Байер - Шальке
Начало 11 мая 2019г в 16:30 мск
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