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14:00  cleag Черноморец - Ворскла
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14:30  cleag Тоттенхэм - Вест Хэм 17:00  cleag Олимпик - Карпаты 19:00  cleag Рома - Кальяри 21:30  cleag Интер - Ювентус
16:00  cleag Болонья - Эмполи 17:00  cleag Уотфорд - Вулверхэмптон 19:30  cleag Штутгарт - Боруссия М 21:45  cleag Барселона - Леванте
16:30  cleag Анжи - Ростов 17:15  cleag Атлетико - Вальядолид 19:30  cleag Брайтон - Ньюкасл 22:00  cleag Ренн - ПСЖ
Воскресенье 28 апреля

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13:00  cleag Валенсия - Эйбар 16:00  cleag СПАЛ - Дженоа 18:30  cleag Манчестер Юнайтед - Челси 21:30  cleag Торино - Милан
13:30  cleag Фрозиноне - Наполи 16:05  cleag Бернли - Манчестер Сити 19:00  cleag Сампдория - Лацио 21:45  cleag Райо Вальекано - Реал Мадрид
14:00  cleag Локомотив - Енисей 16:30  cleag Хоффенхайм - Вольфсбург 19:00  cleag Краснодар - ЦСКА 22:00  cleag Марсель - Нант
14:00  cleag Мариуполь - Шахтер 16:30  cleag Зенит - Крылья Советов 19:00  cleag Нюрнберг - Бавария
14:00  cleag Лестер - Арсенал 17:00  cleag Александрия - Заря 19:30  cleag Львов - Динамо Киев
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Марсель - Нант смотреть онлайн 28.04.2019

 
 
Футбол | Французская лига 1 2018/19 | 34-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Марсель - Нант
Начало 28 апреля 2019г в 22:00 мск 
Марсель  Нант

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