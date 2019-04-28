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Суббота 27 апреля

14:00  cleag Черноморец - Ворскла
14:00  cleag Атлетик - Алавес 16:30  cleag Боруссия Д - Шальке 19:00  cleag Динамо - Ахмат 19:30  cleag Леганес - Сельта
14:30  cleag Тоттенхэм - Вест Хэм 17:00  cleag Олимпик - Карпаты 19:00  cleag Рома - Кальяри 21:30  cleag Интер - Ювентус
16:00  cleag Болонья - Эмполи 17:00  cleag Уотфорд - Вулверхэмптон 19:30  cleag Штутгарт - Боруссия М 21:45  cleag Барселона - Леванте
16:30  cleag Анжи - Ростов 17:15  cleag Атлетико - Вальядолид 19:30  cleag Брайтон - Ньюкасл 22:00  cleag Ренн - ПСЖ
Воскресенье 28 апреля

11:30  cleag Уфа - Урал 15:00  cleag Жирона - Севилья 17:15  cleag Реал Сосьедад - Хетафе 19:30  cleag Вильярреал - Уэска
13:00  cleag Валенсия - Эйбар 16:00  cleag СПАЛ - Дженоа 18:30  cleag Манчестер Юнайтед - Челси 21:30  cleag Торино - Милан
13:30  cleag Фрозиноне - Наполи 16:05  cleag Бернли - Манчестер Сити 19:00  cleag Сампдория - Лацио 21:45  cleag Райо Вальекано - Реал Мадрид
14:00  cleag Локомотив - Енисей 16:30  cleag Хоффенхайм - Вольфсбург 19:00  cleag Краснодар - ЦСКА 22:00  cleag Марсель - Нант
14:00  cleag Мариуполь - Шахтер 16:30  cleag Зенит - Крылья Советов 19:00  cleag Нюрнберг - Бавария
14:00  cleag Лестер - Арсенал 17:00  cleag Александрия - Заря 19:30  cleag Львов - Динамо Киев
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Вильярреал - Уэска смотреть онлайн 28.04.2019

 
 
Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 35-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Вильярреал - Уэска
Начало 28 апреля 2019г в 19:30 мск 
ВильярреалУэска

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