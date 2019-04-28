Краснодар - ЦСКА смотреть онлайн 28.04.2019
Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 25-й тур
Смотреть прямую трансляцию матча Краснодар - ЦСКА
Начало 28 апреля 2019г в 19:00 мск
Смотреть прямую трансляцию матча Краснодар - ЦСКА
Начало 28 апреля 2019г в 19:00 мск
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