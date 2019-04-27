Штутгарт - Боруссия М смотреть онлайн 27.04.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 31-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Штутгарт - Боруссия М
Начало 27 апреля 2019г в 19:30 мск
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Штутгарт - Боруссия М
Начало 27 апреля 2019г в 19:30 мск
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