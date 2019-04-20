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Шальке - Хоффенхайм смотреть онлайн 20.04.2019

 
 
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 30-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Шальке - Хоффенхайм
Начало 20 апреля 2019г в 21:30 мск 
ШалькеХоффенхайм

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