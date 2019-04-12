Нюрнберг - Шальке смотреть онлайн 12.04.2019
Футбол | Немецкая Бундеслига 2018/19 | 29-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Нюрнберг - Шальке
Начало 12 апреля 2019г в 21:30 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию Нюрнберг - Шальке
Начало 12 апреля 2019г в 21:30 мск
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Нюрнберг - Шальке смотреть онлайн видео трансляция
Футбол | Чемпионат Германии 2013/14 | Бундеслига | 17-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Нюрнберг - Шальке ...
Футбол | Чемпионат Германии 2013/14 | Бундеслига | 17-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Нюрнберг - Шальке ...