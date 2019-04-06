Спартак - ЦСКА смотреть онлайн 06.04.2019
Футбол | Российская Премьер Лига 2018/19 | 22-й тур
Смотреть прямую трансляцию матча Спартак - ЦСКА
Начало 6 апреля 2019г в 19:00 мск
Смотреть прямую трансляцию матча Спартак - ЦСКА
Начало 6 апреля 2019г в 19:00 мск
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