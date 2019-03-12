Манчестер Сити - Шальке смотреть онлайн 12.03.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Манчестер Сити - Шальке
Начало 12 марта 2019г в 23:00 мск
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Манчестер Сити - Шальке
Начало 12 марта 2019г в 23:00 мск
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